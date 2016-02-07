FROSINONE - Almeno un migliaio di tifosi della Juventus hanno preso d'assalto l'Hotel Bassetto dove alloggia la Vecchia Signora, in attesa della sfida di domani pomeriggio contro il Frosinone. I tifosi zebrati, in grande numero, hanno creato anche qualche problema alla viabilità, ma la macchina organizzativa ha funzionato al meglio per far svolgere il tutto nella massima sicurezza.

IL SALUTO - Migliaia di tifosi hanno atteso fino alle 18 l'arrivo dei Campioni d'Italia e sono letteralmente impazziti per Gigi Buffon: "Un Capitano, c'è solo un Capitano!", l'urlo dei tifosi verso il loro idolo più grande. Il Campione del Mondo non si è sottratto all'affetto dei tifosi e si è concesso ad un breve saluto dei suoi beniamini. Poi tutti a nanna, domani c'è una sfida da vincere: c'è da vendicare il pareggio alla Stadium per rimanere in scia al Napoli di Higuain.