INTERVISTA SOCIAL - Piccolo estratto dell'intervista social, la prima e innovativa Social Biography di Giorgio Chiellini sulla piattaforma eFanswer, che si potrà trovare da domani in edicola su Tuttosport.

Senza considerare il prezzo, ci dici un giocatore per ruolo che porteresti oggi alla Juventus?

(_Jessica Andreatini)

Devo rubare il lavoro a Marotta e a Paratici? Allora, se vogliamo fare un po’ di fantamercato prenderei per la difesa Sergio Ramos dal Real Madrid e per il centrocampo Marek Hamsik dal Napoli. Per l’attacco invece punterei su Ibrahimovic: è un giocatore che sposta gli equilibri, mi piacerebbe rivederlo di nuovo con la maglia della Juventus.

Obiettivo per la stagione 2015-16?

(_Alessandro Pastore)

Fare meglio della stagione passata, e visto che l’anno scorso abbiamo vinto campionato e Coppa Italia e siamo arrivati in finale di Champions League, direi che per migliorare possiamo fare una cosa sola... Fino alla fine, come sempre!

E’ vero che non te la sei sentita di vestire la maglia numero 6 di Scirea? Perché?

(_Miky93 Nicodemo)

Sì, è vero. Si era creata la possibilità di avere quel numero ma credo che non sarebbe stato giusto. Alla fine sarebbe stato come voler profanare un mito: è una questione anche di rispetto, non l’ho voluto fare. Da quando sono alla Juventus ho sempre indossato la numero 3 e quindi ho preferito tenere quella.

Come mai hai scelto il calcio e non, per esempio, il basket che è un’altra tua passione? (_Domenico Bavila)

In realtà da bambino mi faceva giocare a basket e stavo per intraprendere quello sport anche per poterlo fare assieme a un mio grande amico di allora. Però non ero abbastanza alto per la pallacanestro e dovetti rinunciare. Così alla fine ho seguito mio fratello con calcio. Direi che ho fatto la scelta giusta, no?

In allenamento chi è il tuo compagno di squadra più ostico da marcare?

(_Antonella Gelsi)

Paul Pogba, L’aggettivo giusto per lui è impressionante. Lo si vede ovviamente anche in partita, ma in allenamento con la testa più sgombra sono ancora più evidenti la sua classe e la completezza del suo bagaglio tecnico.

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