Infortunio per Merih Demiral: il difensore out per 10 giorni

TORINO – Brutte notizie in casa Juventus, che adesso si trova in piena emergenza per il reparto arretrato. Infatti, nella giornata di oggi è stato riscontrato l’infortunio di Merih Demiral: il difensore sarà out per i prossimi 10 giorni. A dare l’annuncio dello stop del giocatore è stato lo stesso club bianconero sui social. “Merih Demiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni” sono le parole della società sul proprio profilo Twitter.