Il ministro Spadafora su CR7: “I campioni dovrebbero essere un esempio”

TORINO – Continua la sfida a distanza tra il ministro Spadafora e Cristiano Ronaldo: intervenuto ai microfoni di LA7, il ministro dello Sport ha scagliato ancora una volta delle parole al veleno contro il fenomeno portoghese. L’accusa è ancora una volta quella di aver violato il protocollo di sicurezza dopo i casi di positività riscontrati nella Juventus. Ecco le parole del ministro:

“I grandi giocatori si sentono al di sopra delle regole: quando Cristiano Ronaldo ha lasciato l’Italia per andare in Portogallo ha violato il protocollo sanitario e la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’indagine. I campioni dovrebbero essere un esempio per gli altri per il rispetto delle regole: non solo loro, ma anche le società e i presidenti“.