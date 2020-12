Il migliore in campo di Juve-Atalanta: Wojciech Szczesny

TORINO – Si è conclusa per 1-1 la sfida della dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Atalanta. Le reti sono state di Federico Chiesa e di Remo Freuler, ma le prestazioni decisive sono state dei portieri delle due squadre. Infatti, Wojciech Szczesny è stato il migliore in campo per la Vecchia Signora in questa gara: con le sue parate ha salvato più volte il risultato, permettendo alla squadra di Andrea Pirlo di portare a casa un punto e di resistere agli assalti della Dea. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<