Il messaggio di Cabrini a Paolo Rossi: “Ho perso un fratello, già mi manchi”

TORINO – Ancora nuovi messaggi di affetto e di cordoglio per ricordare la bandiera della Juventus e della Nazionale Italiana, il grande Paolo Rossi, scomparso nei giorni scorsi. Oggi, a Vicenza, si sono svolti i funerali del mitico Pablito e tanti suoi compagni di squadra in bianconero e in azzurro hanno voluto ricordarlo. Toccante il messaggio di Antonio Cabrini, che con grande emozione ha parlato del suo amico e compagno:

"Ho perso un fratello, un amico con cui ho condiviso delle emozioni incredibili che hanno cambiato la mia vita. Insieme siamo stati parte di quel gruppo magnifico. Credevo di poter camminare insieme a te ancora per tanto tempo. Già mi manchi Paolo, mi manca il tuo conforto, la tua simpatia, i nostri litigi ed il tuo sorriso. Le persone come te sono quelle che rendono l'amicizia bella. Non ti lascio andare e sarai sempre con me. Ti prometto che starò vicino a tua moglie Federica e ai tuoi figli: tu, però, non abbandonarmi".