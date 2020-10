Il Manchester United sfida Juve e Barça per Gravenberch

TORINO – Nuovi scontri internazionali sul mercato per la Juventus: secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mirror, infatti, il Manchester United starebbe sfidando i bianconeri e il Barcellona per Ryan Gravenberch. Il centrocampista olandese, classe 2002, è l’ennesimo ottimo prodotto del vivaio dell’Ajax e la Vecchia Signora, nelle ultime settimane, avrebbe messo gli occhi su di lui. Tuttavia, la concorrenza per il giocatore si è fatta subito agguerrita, con i blaugrana e i Red Devils che si sono messi sulle sue tracce. Nelle prossime sessioni di mercato si vedrà chi la spunterà in questo scontro internazionale per il giovane Gravenberch.