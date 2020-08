Il Manchester City su Alex Sandro

TORINO – Il Manchester City avrebbe messo gli occhi sul terzino brasiliano della Juventus Alex Sandro.

Stando a quanto riporta la stampa d’oltremanica infatti, il brasiliano sarebbe stato richiesto da Pep Guardiola in persona, viste le caratteristiche che sarebbero funzionali al suo gioco: Sandro ha un contratto fino al 2023 e per la Juve non è considerato incedibile potendo partire dietro un’offerta di almeno 30 milioni di euro.

