Il club sui social: “Un sogno lungo 123 anni. Buon compleanno, Juventus”

TORINO – Ormai sono passati ben 123 anni da quell’autunno del 1897, quando Eugenio ed Enrico Canfari, insieme ad altri ragazzi del liceo classico Massimo d’Azeglio di Torino, decisero di dare vita alla Juventus. La società, nata per iniziativa di alcuni giovani, diventò in poco più di un secolo la più grande d’Italia e una delle migliori in Europa: 36 Scudetti, 13 Coppe Italia, 8 Supercoppe Italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 2 Supercoppe UEFA, 3 Coppe Uefa e una Coppa delle Coppe sono i trofei esposti nella bacheca bianconera.

Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Vecchia Signora ha voluto celebrare il suo anniversario di fondazione. Ecco gli auguri del club sui social: “Un sogno lungo 123 anni. Buon compleanno, Juventus“.