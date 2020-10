Il Barcellona provoca la Juventus su Twitter alla vigilia del match di domani

TORINO – Comincia a salire la tensione per la super sfida di Champions League tra Juve e Barça: i due club fremono dalla voglia di scendere in campo e domani sera, sul prato dell’Allianz Stadium, si affronteranno per la seconda giornata del girone G. La partita, però, è già iniziata sui social: il Barcellona, infatti, ha provocato la Juventus su Twitter alla vigilia del match. I blaugrana hanno postato un video che mostra le immagini del gol di Leo Messi nella sfida del 2017 tra le due squadre: “Hey Juventus, non vediamo l’ora di vedere ‘The GOAT’ sul vostro campo domani sera“, le parole dei catalani. Guanto di sfida lanciato alla Vecchia Signora.