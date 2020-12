I tifosi bianconeri contro Bonucci: il capitano in cerca di riscatto

TORINO – La Juventus ha chiuso il suo 2020 nel peggiore dei modi, perdendo in casa per 0-3 contro la Fiorentina e scendendo a 10 punti di distanza dal Milan capolista, seppure con una partita ancora da giocare, quella contro il Napoli, che ancora però non ha una data certa, vista la congestione del calendario da qui a maggio.

Uno dei peggiori, se non il peggiore, nella partita contro la squadra di Prandelli è stato Leonardo Bonucci. Il capitano bianconero si è sempre fatto trovare mal posizionato e non pronto, concedendo tutti e tre i gol alla viola. Le reti della squadra toscana sono arrivate infatti tutte per errori del numero 19 che nel post partita è stato bersaglio delle critiche dei tifosi.

“La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere.”

Con questo post sulla sua pagina Instagram, seguito da un altro a poche ore di distanza, Bonucci ha cercato di metterci la faccia, sia per la sconfitta contro i Viola che per la carica nei confronti del resto del gruppo.