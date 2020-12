I record di Buffon: primo portiere a tenere la porta inviolata in quattro decenni

TORINO – Una carriera incredibile, con tantissimi trofei conquistati, sia con i club che con la Nazionale Italiana: Gigi Buffon è sempre di più una delle più grandi icone del calcio mondiale. Il portiere della Juventus continua a scendere in campo e ad essere protagonista a quasi 43 anni, dimostrando di poter dare ancora molto. Nell’ultima sfida di Champions League della Vecchia Signora contro il Barcellona, Buffon ha battuto l’ennesimo record della sua fantastica carriera. Infatti, Gigi è il primo portiere della storia a tenere la propria porta inviolata in quattro decenni differenti: l’ennesimo traguardo personale raggiunto da un giocatore incredibile, che continua a stupire tutto il mondo del calcio. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<