I precedenti con il Porto: la Juve mai sconfitta contro i Dragoes

TORINO – La Juventus ha scoperto il suo avversario negli ottavi di finale di Champions League, una vecchia conoscenza dei bianconeri. Infatti, la Vecchia Signora affronterà il Porto, incontrato diverse volte in Europa: diversi precedenti tra le due squadre, con la Juve che non è mai uscita sconfitta dalle partite contro i Dragoes. Il primo scontro porta con sé un lieto ricordo, dato che si tratta della Coppa delle Coppe del 1984, vinta per 2-1 dai bianconeri. Nel 2001 altre due sfide nei gironi di Champions, con un pareggio in terra lusitana e un 3-1 per la Juve al Delle Alpi. Gli ultimi due incontri, infine, sono avvenuti nel 2017 ed entrambi si sono conclusi con la vittoria della Juventus, per 2-0 ad Oporto e per 1-0 a Torino. I numeri, dunque, danno favoriti gli uomini di Pirlo, ogni partita è una storia unica. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<