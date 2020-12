I convocati di Pirlo per Juventus-Atalanta

TORINO – Mancano poche ore ad un’altra importantissima sfida di campionato per la Juventus: alle 18:30, infatti, i bianconeri si scontreranno con l’Atalanta all’Allianz Stadium, per la dodicesima giornata della Serie A 2020-2021. In questi ultimi minuti, è uscita la lista ufficiale dei giocatori della Vecchia Signora che potrebbero scendere in campo in questa partita. La squadra dovrà fare ancora i conti con alcune defezioni importanti, come quella di Merih Demiral. Ecco i convocati di Andrea Pirlo per Juventus-Atalanta:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca.