I convocati della Juventus per la sfida con la Dinamo Kiev

TORINO – Mancano poche ore alla sfida di Champions League tra Juventus e Dinamo Kiev, valevole per la quinta giornata della fase a gironi. Alle 21 le squadre scenderanno sul campo dell’Allianz Stadium e da pochi minuti il club ha comunicato sui social i convocati per la partita. Out Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, il tecnico Andrea Pirlo ha chiamato per la prima volta il giovane attaccante De Graca. Ecco i convocati per il match di questa sera:

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Israel.

Difensori – De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti – Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti – Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca.