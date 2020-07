Higuain verso l’addio

TORINO – Il matrimonio tra l’attaccante argentino Gonzalo Higuain e la Juventus sembra essere destinato a terminare.

Il Pipita non sembra infatti rientrare nei piani della società per la prossima stagione, con Paratici che sta cercando di svincolarlo dalla Juventus: qualora la strada con il River Plate non fosse percorribile, e si stanno studiando delle contropartite, il Pipita potrebbe rescindere il contratto con la Vecchia Signora, garantendo anche un risparmio di 10 milioni lordi sul contratto in scadenza il prossimo anno.

