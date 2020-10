TORINO – L’ex calciatore della Juventus oggi all’Inter Miami Gonzalo Higuain ha parlato intervistato in conferenza stampa.

Queste le parole sulla rissa che lo ha visto protagonista durante il suo esordio in MLS, scattata dopo che il giocatore ha sbagliato un rigore: “La rissa? C’è stata una mancanza di rispetto e ho reagito. In cinque si sono fatti sotto, mi hanno provocato. Credo nel fair play ma sono una persona emotiva, non posso accettarlo e tollerarlo”.