Heister del Ferencvaros su CR7: “Non mi ha dato la maglia, era inc****to”

TORINO – A poche della sfida di ritorno in Champions League tra Juventus e Ferencvaros, spuntano fuori degli incredibili retroscena della partita d’andata. Infatti, parlando ai microfoni del tabloid tedesco SPOX, il difensore degli ungheresi Marcel Heist ha rilasciato delle dichiarazioni su Cristiano Ronaldo e il suo comportamento al termine del match. Ecco le parole del giocatore del Ferencvaros:

“A fine partita, CR7 non mi ha dato la maglia perché era inc****to. Quando gli ho chiesto di scambiarla si è limitato a salutare in modo sprezzante, sembrava seccato e arrabbiato: forse era perché non ha segnato neanche un gol contro di noi. Oppure perché gli ho preso palla quanto ha provato a dribblarmi. C’è anche una foto che ho postato su Instagram: è stata l’esperienza più bella della mia vita!“.