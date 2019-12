TORINO -La Juve nelle prossime settimane potrebbe chiudere un importante colpo in entrata: Erling Haaland. Il centravanti si è messo in mostra con la maglia del Salisburgo, spazzando via le difese avversarie sia in campionato che in Champions League. La sua valutazione supera i 60 milioni di euro, ma una particolare clausola lo può liberare per 30. La Juve è pronta ad approfittarne e superare la concorrenza di Manchester United, Borussia Dortmund e Lipsia.