Graziani su Dybala: “Ma come si fa a non farlo giocare?”

TORINO – Nella sfida di ieri contro il Genoa, la Juventus ha conquistato altri tre punti importantissimi nella rincorsa al Milan per il primo posto. La vittoria è arrivata grazie alla doppietta del solito Cristiano Ronaldo e alla rete di Paulo Dybala, tornato al gol dopo tanto tempo. Dell’attaccante argentino ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva Ciccio Graziani, ex attaccante del Toro e della Nazionale Italiana. Ecco le parole del campione del Mondo dell’82, che ha lanciato una frecciatina ad Andrea Pirlo:

"La partita della Juve contro il Genoa sembrava l'assalto a Fort Apache, era chiare che prima o poi i bianconeri avrebbero fatto almeno uno o due gol. Ma come si fa a non far giocare Paulo Dybala? Il giocatore è imprevedibile, fantasioso e ricco di un talento fantastico; giocando da trequartista può fare veramente la differenza".