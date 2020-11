Globe Soccer Awards 2020 – Juventus candidata tra i club del secolo

TORINO – La Juventus sta spopolando in questi Globe Soccer Awards 2020. Dopo le nomination per i migliori calciatori del primo ventennio del 2000, in cui compaiono diversi giocatori che hanno vestito la maglia bianconera, adesso è la stessa società ad essere chiamata in causa. Infatti, la Vecchia Signora è tra i candidati al titolo di club del XXI secolo. Grande riconoscimento da parte della Juve, che viene ascritta tra le otto squadre più forti e iconiche di questo inizio di millennio. Ecco tutte le candidate:

Al Ahly

Barcelona

Bayern Monaco

Juventus

Liverpool

Manchester United

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Ma attenzione perché, proprio nelle scorse ore, è arrivata anche una clamorosa notizia per il mercato bianconero. Paratici pronto ad un colpo “galattico”, annuncio bomba in diretta TV: “La Juve è in pole position!” >>>VAI ALLA NOTIZIA