TORINO – L’ex difensore del Torino oggi al Benevento Kamil Glik ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport della rivalità con la Juventus.

“Tutti i derby di Torino che ho giocato sono stati belli. Non ne abbiamo vinti tanti ma sono stati sempre equilibrati. Alcuni li abbiamo persi all’ultimo minuto, ricordo anche un gol in extremis dell’attuale mister Pirlo. Per il Toro il derby con la Juve era importante, per noi e per la società ma anche per la città.”