Gasperini in conferenza stampa: “La Juve è cresciuta molto”

TORINO – Ha parlato l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini: il tecnico nerazzurro ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, alla vigilia del big match contro la Juventus. Ecco le parole del mister della Dea nel giorno prima della partita dell’Allianz Stadium:

SUL CASO GOMEZ – “Nei giorni scorsi abbiamo vinto con l’Ajax e abbiamo vinto domenica in campionato, poi ai sorteggi è uscito il Real, la squadra più prestigiosa al mondo, una cosa eccezionale per la Dea: si può parlare di tante altre cose, soprattutto per rispetto degli altri giocatori, come Gollini e Zapata. Per noi è una soddisfazione giocare partite come quelle contro il Real, la Juve o la Roma. Dovrò trovare le soluzioni adatte a queste sfide. Per quanto riguarda la convocazione, per me non cambia niente: senza altri problemi ci sarà come domenica. Possiamo anche parlare degli altri, che stanno facendo veramente bene, per rispetto a loro. Fortunatamente posso scegliere chi deve giocare e devo pensare a come mettere al meglio in campo la squadra”.



SULLA JUVENTUS – “I bianconeri hanno cambiato tecnico in questa stagione e hanno preso diversi giocatori; mi piace come stanno procedendo adesso. La Juve è cresciuta molto come squadra rispetto ad inizio campionato e sono molto forti. Hanno perso giocatori come Pjanic, ma hanno comprato Chiesa, Morata e Kulusevski, ottimi giocatori che si sono aggiunti ad un organico già forte. Hanno vinto contro il Barcellona e contro il Genova e, forse, ci conveniva incontrarli prima. Questa sarà una partita importante per noi e il tipo di gare che giocavamo a Torino gli scorsi anni sono diverse: domani vediamo cosa accadrà sul campo e dovremmo avere un atteggiamento positivo. Le loro punte sono pericolosissime e per questo dovremmo fare una prestazione attenta e con grande fiducia. Non abbiamo molto tempo per prepararla, ma è la stessa situazione di tutti. Anche la Juve ha perso alcune partite, ma giocare con loro o con il Real è la stessa cosa”.



SULLA FORMAZIONE CONTRO LA JUVE – “Oggi decideremo, ma abbiamo alcune soluzioni: solamente oggi possiamo provare. Con ogni squadra, però, devi avere un piano B”.