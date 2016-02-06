FORMAZIONE JUVE - Titolarissimo in forte dubbio. Fortissimo dubbio. Secondo Tuttosport, Massimiliano Allegri potrebbe sciogliere stamattina il dubbio legato alla presenza di Giorgio Chiellini al Matusa di Frosinone. Il centrale, alle prese con un affaticamento agli adduttori, vuole esserci. Se non dovesse farcela, spazio a Rugani con Barzagli e Bonucci. Quest'ultimo è diffidato e quindi rischierebbe saltare il big match con il Napoli, ma Allegri lo ritene fondamentale e non vuole farne a meno. In mezzo dovrebbe esserci Sturaro con Marchisio e Pogba; sulle fasce Lichtsteiner e Alex Sandro. Davanti scontata la coppia Dybala Morata. La soluzione alternativa prevede il 4-3-1-2 con un centrale difensivo in meno, l'inserimento di Pereyra sulla trequarti e l'arretramento di Evra nel ruolo di terzino.

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