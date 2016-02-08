FLASH INFERMERIA - Chiellini salta anche il Bayern? A mettere il dubbio è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto sugli infortunati della Juventus. Chiellini story: salterà il Napoli, s’è fatto male al polpaccio destro, è a rischio stiramento, se la diagnosi sarà confermata non ci sarà neppure contro il Bayern in Champions. Khedira potrebbe rientrare in vista di sabato, l’ha annunciato Allegri. Per Mandzukic il recupero è più difficile, sarà fatto un tentativo.

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