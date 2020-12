Ferrero: “Dybala? Me lo porterei via in spalla”

TORINO – Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato intervistato dai microfoni del programma televisivo Tiki Taka, in onda sulle reti Mediaset.

Il numero uno blucerchiato ha parlato del numero 10 della Juventus Paulo Dybala, che non sta vivendo un grande momento di forma, ma che la Juventus sta aspettando certa possa riprendere al più presto tutte le sue qualità: “Dybala lo porterei via in spalla per molto meno di quello che chiede la Juventus.”

