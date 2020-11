Ferrara a Tiki Taka: “La mia partenza migliore di quella di Pirlo”

TORINO – Torna a parlare della Juventus anche un grande ex, che ha ricoperto sia il ruolo di giocatore che di allenatore dei bianconeri. Si tratta di Ciro Ferrara, che ha vestito la maglia della Vecchia Signora del ’94 al 2005 ed è stato in panchina per 31 partite tra il 2009 e il 2010. Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, l’ex calciatore napoletano ha parlato dell’inizio di stagione dell’attuale allenatore della Juve Andrea Pirlo, che non ha pienamente convinto. Ecco le sue parole:

“La mia partenza sulla panchina della Juve è stata migliore di quella di Pirlo, poi purtroppo è andata sempre peggio con l’andare del tempo e il mio esonero è stato inevitabile. Non avevo molta esperienza ed ero ancora giovane, così come la società, appena ricostruita dopo Calciopoli. Tuttavia, Zaccheroni e Delneri, i due allenatori venuti dopo di me, erano molto più esperti e hanno fatto peggio di quanto ho fatto io“.