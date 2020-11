Ferencvaros-Juventus – La probabile formazione della sfida di Champions

TORINO – Manca poco per il prossimo incontro europeo della Juventus: i bianconeri domani sera affronteranno a Budapest il Ferencvaros, nel match valido per la quarta giornata del girone G. A poche ore dalla partenza per l’Ungheria, Andrea Pirlo sta ragionando sulle possibili scelte che riguarderanno l’11 che scenderà in campo: l’allenatore potrà contare su alcuni giocatori tornati finalmente disponibili, come Cristiano Ronaldo e Giorgio Chiellini. Ecco la probabile formazione della sfida di Champions League della Juve, secondo gli inglesi di Football Critic:

JUVENTUS (3-4-2-1) – Szczesny; Chiellini, Bonucci, Danilo; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Cuadrado; Dybala, Kulusevski; Ronaldo.