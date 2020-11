Ferencvaros-Juventus – I convocati di Andrea Pirlo per il match

TORINO – Si avvicina un’altra sfida di Champions League per la Juventus, che domani affronterà in trasferta il Ferencvaros: la gara sarà valevole per la terza giornata del girone G. Tra poco la squadra prenderà il volo per l’Ungheria e il club, con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, ha reso noti i nomi dei giocatori che partiranno per Budapest; nella lista, anche il capitano Giorgio Chiellini, rientrato dopo l’infortunio rimediato contro la Dinamo Kiev. Ecco i convocati di Andrea Pirlo per il match di domani sera:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta, Riccio.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala.