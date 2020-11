Federico Chiesa tra i migliori assist-man d’Europa

TORINO – Ha avuto un buon inizio di stagione Federico Chiesa con la maglia della Juventus. Il nuovo acquisto della Vecchia Signora sta giocando soprattutto come esterno sinistro in queste prime partite di campionato e di Champions e si sta mettendo a servizio della squadra. Infatti, molti sue giocate stanno risultando decisive soprattutto per l’aiuto offerto ai compagni: per questo, il classe ’97 è uno dei migliori assist-man d’Europa. Ad inserirlo in questa lista è stato il portale tedesco Transfermarkt. Con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, i teutonici hanno mostrato stilato una classifica tra i cinque migliori campionati del continente: Chiesa è al quarto posto, con 4 assist in 5 partite. Tra i vari nomi presenti, anche quelli di due top player come Kane e Mbappé.