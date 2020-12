Faraoni si racconta: “La mia partita preferita quella contro la Juve”

TORINO – Dopo diversi anni tra Serie A e Premier League senza essere troppo spesso decisivo, finalmente Marco Davide Faraoni sembra aver trovato la sua dimensione con la maglia dell’Hellas Verona. Il difensore cresciuto nel settore giovanile della Lazio, infatti, ha da poco raggiunto le 100 presenze in Serie A. Per l’occasione, ha rilasciato anche un’intervista a L’Arena, in cui si è raccontato e ha narrato i migliori momenti della sua carriera: inoltre, ha parlato anche della Juventus. Ecco le sue parole:

"Tra le 100 partite che ho giocato, se devo scegliere le mie preferite, non ho dubbi su quali siano le due: l'esordio con la maglia dell'Inter contro il Cagliari e la vittoria contro la Juve lo scorso campionato. La gara perfetta con il Verona, invece, è sempre quella contro i bianconeri, mentre la mia miglior prestazione è quella contro la Roma nella scorsa stagione, dove ho giocato bene sia in attacco che in difesa".