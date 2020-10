Dybala – I tifosi del Tottenham reagiscono male alle parole di Paratici

TORINO – Spuntano alcuni retroscena dall’Inghilterra riguardo la Juventus: secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Boot Room, i tifosi del Tottenham avrebbero reagito male alle parole di Fabio Paratici. Il Chief Football Officer, infatti, bianconero aveva affermato che la società stava lavorando al rinnovo del contratto di Paulo Dybala, su cui c’era un interesse degli Spurs. I supporters del club allenato da Josè Mourinho, dunque, hanno espresso il loro disappunto per questa notizia: in molti, sui propri profili social, hanno cercato di far desistere l’argentino dal firmare di nuovo con la Vecchia Signora. Il futuro della Joya, però, sembra sempre più legato alla Torino bianconera.