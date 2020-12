Dybala e la voglia di derby

TORINO – La Juventus scenderà in campo questo pomeriggio alle 18 all’Allianz Stadium contro il Torino, nel primo derby di Andrea Pirlo da allenatore.

Il tecnico della Juventus schiererà in attacco Paulo Dybala, in coppia con Cristiano Ronaldo, con la Joya pronta a dimostrare i miglioramenti visti in settimana in allenamento. Il derby dovrà essere la sua partita, con i bianconeri pronti ad essere di nuovo trascinati dalle sue magie.

