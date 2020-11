Dybala e gli scacchi: “Me la cavo bene: anche nella vita so aspettare”

TORINO – Avrebbe potuto avere un futuro diverso Paulo Dybala, uno dei migliori giocatori della Juventus. L’attaccante argentino, infatti, ha rilasciato un’intervista sulle colonne di Vanity Fair, in cui ha parlato della sua passione per gli scacchi:

“Con gli scacchi me la cavo bene; quando ero più giovane, fino ai 18 anni, ho giocato vari tornei a Cordoba. Ho vinto alcune competizioni provinciali e poi sono passato al livello nazionale, dove sono arrivato secondo. Ho anche iniziato a giocare contro quelli più grandi, ma si sentiva la differenza. Mi piace molto questo gioco e lo vorrei praticare anche oggi. Anche nella vita so aspettare e concentrarmi per fare le giuste mosse. Sono paziente, studio i miei avversari e cerco di fargli male al momento giusto. Mi pongo obiettivi vicini, a corto raggio: sono più facili da raggiungere“.