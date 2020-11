Dybala dall’aereo per Budapest: “Pronti per il decollo!”

TORINO – La Juventus è partita alla volta dell’Ungheria: prima della conferenza stampa del mister Andrea Pirlo, i bianconeri hanno preso il volo per la trasferta di Champions League. Domani sera, infatti, la Vecchia Signora affronterà i padroni di casa del Ferencvaros, nella gara valida per la terza giornata del girone G. Dall’aereo per Budapest, Paolo Dybala ha voluto commentare la partenza della squadra sui social: con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’attaccante argentino ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme ad altri compagni di squadra nel velivolo. “Pronti per il decollo!” ha scritto la Joya, che è stato immortalato insieme a Bentancur, Danilo, Arthur e Morata. Domani sera potrebbe essere una partita fondamentale per lui, che ha iniziato con qualche problema questa stagione.