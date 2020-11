Dybala con Ronaldo e altri compagni sui social: “Sudamerica!” e CR7 commenta

TORINO – Torna ad allenarsi la Juventus dopo la vittoria in casa contro il Cagliari. I bianconeri si stanno preparando in vista della prossima sfida di Champions League: domani sera, la Vecchia Signora affronterà il Ferencvaros all’Allianz Stadium nella quarta giornata della fase a gironi. Sul campo della Continassa, tanta gioia e tante risate per i giocatori, carichi per i prossimi impegni.

Per questo, Paulo Dybala ha mostrato sui social una foto con Cristiano Ronaldo ed altri compagni sui social, per mostrare l’affiatamento della squadra. “Sudamerica” ha scritto l’attaccante argentino nel post di Instagram, anche se nella foto è presente, oltre a Bentancur e Danilo, il campione portoghese. Geniale il commento dell’ex Real Madrid, che ha risposto: “CR7 cittadino del mondo“.