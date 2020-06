Dubbi sulla fascia per Sarri

TORINO – Domani sera la Juventus affronterà il Napoli nella finale della Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico di Roma.

I bianconeri si alleneranno questo pomeriggio alla Continassa per poi partire alla volta di Roma dove domani mattina verrà effettuata la rifinitura prima del match. Maurizio Sarri ha un dubbio, legato alla fascia, sulla presenza o meno di Cuadrado, in favore del quale potrebbe giocare, come contro il Milan, Danilo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<