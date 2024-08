E' stato un plebiscito per il giovane portiere del Milan la risposta al sondaggio

Settimo posto

L'uomo meno votato dai tifosi con il 3% delle preferenze è Oblak, il portiere dell'Atletico Madrid. Probabilmente il suo prezzo è stato considerato troppo alto rispetto alle garanzie che può dare.

Sesto posto

Sportiello non è un giocatore che convince i bianconeri. Solo il 5% dei tifosi ha scelto lui per il dopo Buffon.

Quinto posto

Solo una manciata di voti in più quelli che ha portato a casa Leali rispetto a Sportiello, che chiude anche lui al 5%, con appena 27 preferenze in più.

Quarto posto

Neto porta a casa il 9% dei voti: le poche preferenze sono state condizionate nelle ultime ore dal caso che ha fatto scoppiare il suo agente? E' probabile.

Terzo posto

La medaglia di bronzo va al genoano Mattia Perin, che ottiene il 12% delle preferenze. E sono davvero pochi i voti che lo dividono dal secondo posto.

Secondo posto

Come detto, appena una cinquantina di voti in più per Courtois rispetto al collega rossoblù. Questa manciata di preferenze lo proietta al secondo posto con il 13%.

L’erede

Non ci sono dubbi. E' Gigio Donnarumma il portiere che sostituirà Buffon. Per i tifosi questa è una certezza, e per lui è stato un vero e proprio plebiscito. Il portierone rossonero ottiene addirittura il 52% dei voti, la maggioranza assoluta, nonostante i sei avversari di alto livello. E intanto la Juve a gennaio si dovrà muovere visto il caso appena scoppiato