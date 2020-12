TORINO – Buone notizie per la Juventus e per Andrea Pirlo, in vista di un mese di dicembre che vedrà i bianconeri giocare 7 partite in poco più di 20 giorni.

Le buone notizie per il tecnico bresciano arrivano infatti dalla difesa, in emergenza fino alla scorsa giornata, e che domani potrà invece contare sul ritorno di Bonucci, che dovrebbe essere schierato con de Ligt e Danilo. In gruppo ieri anche Demiral e Chiellini, che dovrebbero essere pronti per il derby di sabato.