Dinamo Kiev-Juventus – Le immagini social del precedente in UCL

TORINO – Sta per iniziare di nuovo la Champions League per la Juventus: i bianconeri, tra poche ore, affronteranno in trasferta la Dinamo Kiev allo Stadio Olimpico della capitale ucraina. Un match, questo, che ha dei precedenti molto felici per la Juve: il 18 marzo 1998, infatti, la squadra allenata da Marcello Lippi vinse nell’ex URSS per 4-1.

Per caricare l’ambiente in vista della gara, la società ha volute riproporre sui social le immagini di quel precedente di Champions League: sulla propria pagina Twitter, infatti, il club ha postato il video degli highlights di quel match, conclusosi con una brillante vittoria della Vecchia Signora. Quella sera brillò più di tutte la stella di Pippo Inzaghi, autore di una fantastica tripletta, a cui si aggiunge anche il bel diagonale di Alex Del Piero; da segnalare anche la prestazione di Zinedine Zidane, autore di ben 4 assist. Chissà che questa sera, anche senza CR7, i ragazzi di Andrea Pirlo non riescano a ripetere un’impresa simile. Ma attenzione perché nelle scorse ore è arrivata anche un’enorme notizia in casa bianconera. Cristiano Ronaldo avrebbe preso una decisione clamorosa: ecco cosa sappiamo >>>VAI ALLA NOTIZIA