Dinamo Kiev-Juventus – La partita si giocherà alla presenza del pubblico

TORINO – Arrivano lieti aggiornamenti dall’Ucraina: Dinamo Kiev-Juventus si giocherà alla presenza del pubblico. A riportarlo è il tabloid 112 International, secondo cui il match di Champions League, in programma martedì 20 ottobre 2020, si disputerà di fronte ai tifosi di casa.

Il sindaco di Kiev, infatti, ha accolto la mozione presentata dal club della città, che ha chiesto di far giocare le partite casalinghe in presenza dei supporters. Il match tra i biancoblu e i bianconeri, dunque, verrà giocato nello Stadio Olimpico della capitale ucraina, secondo le norme stabilite dall’UEFA: la federazione calcistica europea, infatti, ha disposto che le tribune degli stadi possono ospitare il 30% della capienza totale. In questo modo, verrà rispettato il distanziamento sociale tra le persone e, grazie all’ausilio delle mascherine, potrà essere ridotto ulteriormente il rischio di contagio da Covid-19. Tornano le serate magiche di Champions League, con i tifosi che potranno finalmente tornare abbastanza numerosi allo stadio.

Lo stadio della Dinamo Kiev