Dinamo Kiev-Juventus – Il club celebra sui social il precedente del 2002

TORINO – I minuti passano e il momento di scendere sul campo dello Stadio Olimpico di Kiev si avvicina: tra poco più di un’ora la Juventus esordirà nella Champions League 2020-2021 contro la Dinamo. Le due squadre si sono già affrontate diverse volte nell’Europa che conta e, per caricare l’ambiente in vista di questo match, la società ha deciso di tirare fuori qualche ricordo del passato.

Infatti, il club ha celebrato sui social il precedente in Ucraina tra i due club nel 2002: era il 13 novembre e la Juve affrontava la Dinamo nella sesta giornata del girone eliminatorio, battendo gli ucraini per 2-1. Le reti bianconere furono di due sudamericani, ossi il cileno Marcelo Salas e l’uruguayano Marcelo Zalayeta: i loro gol regalarono la vittoria alla Vecchia Signora, che in quella edizione della Coppa dei Campioni si arrestò solamente in finale contro il Milan ai calci di rigore.