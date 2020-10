Dinamo Kiev-Juventus: 2-0 per i bianconeri nella prima di Champions

TORINO- Finisce in pareggio la prima giornata della fase a gironi di Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri vincono per 2-0 contro la Dinamo Kiev in Ucraina e tornano a Torino conquistando i tre punti e il primato nel gruppo. Il primo tempo si conclude 0-0, con le due squadre che non riescono a colpire con decisione: la Juve, infatti, non è riuscita a sfruttare un paio di occasioni, soprattutto con Chiellini e Chiesa, e rischia di segnare il gol dell’anno con un colpo di tacco incredibile di Kulusevski. Le note negative della prima frazione di gioco sono l’infortunio al 19′ del capitano bianconero, che lo costringe a lasciare il posto a Demiral, e il giallo di Bentancur.

Il secondo tempo, invece, inizia con il botto per la Vecchia Signora: incursione sulla sinistra di Chiesa e palla in mezzo per Ramsey, che con il tacco fa la sponda per Kulusevski, il cui tiro di prima viene respinto dal portiere e ribattuto in rete da Alvaro Morata. Ancora in gol lo spagnolo, che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Si prosegue senza troppi sussulti, né da una parte né dall'altra; gli unici acuti sono i cartellini gialli rimediati da Demiral e Cuadrado per interventi scomposti sugli avversari. All'83' minuto, però, arriva proprio dai piedi dell'esterno colombiano l'assist per il raddoppio bianconero: il cross millimetrico viene spinto in rete ancora da Morata, che mette a segno la sua doppietta personale. Grande prova dello spagnolo, che regala ad Andrea Pirlo i tre punti e il primo posto nel girone. Comincia col piede giusto la Champions League della Juventus, che ha riscattato la brutta prestazione di Crotone.