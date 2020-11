Di Marzio su Pogba e la Juve: “Sarebbe veramente un ottimo affare”

TORINO – Continua a far parlare la possibile operazione per gennaio della Juventus, che starebbe pensando al ritorno in bianconero di Paul Pogba. Il centrocampista francese, infatti, è ai ferri corti con il Manchester United e potrebbe lasciare la Premier League nei prossimi mesi: per questo, si è parlato di un suo possibile ritorno a Torino, a cui starebbe lavorando la dirigenza juventina. Su tutto ciò ha voluto dire la sua uno dei più noti esperti di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che ai microfoni di Tribal Football ha dichiarato:

“Sarebbe veramente un ottimo affare. È un giocatore che ha il potenziale per cambiare una squadra e il centrocampo della Juventus avrebbe bisogno del suo talento, della sua forza fisica, della sua generosità. Sarebbe un grande acquisto, ma non so se è fattibile con le difficoltà economiche della Juve e della Serie A. Il Manchester United non ti aiuta come la Fiorentina ha fatto con Chiesa; devi spendere tanti soldi se vuoi questo tipo di giocatori, perché in Inghilterra tutti i club vogliono soldi e subito. Non sarà una situazione facile viste le difficoltà che il nostro calcio sta affrontando“.