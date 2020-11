Designazioni arbitrali per la Champions: Juve-Ferencvaros a Siebert

TORINO – Sta per tornare anche la Champions League e, nei giorni precedenti alle sfide di ritorno dei gironi, vengono diramate anche la designazioni arbitrali. Sono arrivati i nomi dei direttori di gara per le sfide di martedì delle italiane, ossia Lazio e Juventus. Mentre i biancocelesti, impegnati all’Olimpico contro lo Zenit San Pietroburgo, saranno arbitrati dall’inglese Michael Oliver, la sfida dello Stadium tra Juve e Ferencvaros sarà diretta dal tedesco Daniel Siebert. La Vecchia Signora, dunque, si prepara ad una nuova sfida europea e spera di poter conquistare i tre punti per attentare al primato del Barcellona nel gruppo G.