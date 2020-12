Del Piero si iscrive al Corso UEFA A per allenatori

TORINO – L’ex calciatore e capitano della Juventus Alessandro Del Piero, dopo il ruolo di telecronista e opinionista, ha deciso di riavvicinarsi al calcio giocato sui campi a lui un tempo tanto caro.

Il numero 10 infatti si è iscritto e parteciperà al prossimo corso per allenatori Uefa A a Coverciano. Assieme a lui presenti altri grandi ex calciatori, da Ignazio Abate passando per Federico Balzaretti, Daniele De Rossi, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo e Giampaolo Pazzini. Oltre a loro anche David Pizarro e Christian Vieri.