De Rossi: “Se Agnelli segue le regole, allora ha due Scudetti in meno”

TORINO – Si continua a parlare della Juventus e questa volta a farlo è un grande ex rivale dei bianconeri: si tratta dell’ex centrocampista e capitano della Roma Daniele De Rossi, che ormai ha appeso gli scarpini al chiodo. Dopo l’esperienza in Argentina con la maglia del Boca Juniors, il campione del Mondo del 2006 si è ritirato dal calcio giocato: tuttavia, le vecchie tensioni con gli avversari non sono ancora sopite. Infatti, in un’intervista rilasciata al programma di LA7 “Propaganda Live“, l’ex giallorosso ha lanciato una provocazione al presidente della Juve: “Se Andrea Agnelli segue veramente le regole, allora deve ammettere che ha due Scudetti in meno“. Il riferimento è alle dichiarazioni del patron juventino in merito al mancato match contro il Napoli, vinto per 3-0 a tavolino dalla Vecchia Signora.