De Ligt scherza sui social con Ramsey in allenamento: “Con il gallese”

TORINO – Continua a lavorare la Juventus in vista della prossima sfida: mercoledì sera, all’Allianz Stadium andrà in scena il match contro la Dinamo Kiev, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Oggi, gli uomini di Andrea Pirlo si sono ritrovati alla Continassa per l’allenamento alla vigilia della partita. Facce distese e molti sorrisi per i giocatori bianconeri, che hanno svolto una buona seduta agli ordini dell’allenatore. Per questo, anche Matthijs de Ligt ha voluto scherzare sui social insieme ad Aaron Ramsey. “Con il gallese“, ha scritto il difensore olandese su Instagram, dove ha postato una foto che lo ritrae sorridente in allenamento al fianco del centrocampista ex Arsenal.