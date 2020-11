De Ligt scalda i motori sui social: “Oggi allenamento!”

TORINO – Si avvicina un’altra grande sfida per la Juventus di Andrea Pirlo: domenica, infatti, i bianconeri affronteranno la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, nella gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico della Vecchia Signora dovrà fare a meno di alcuni infortunati, ma per battere i biancocelesti potrebbe contare anche su un lieto ritorno. Infatti, per la partita contro la squadra di Simone Inzaghi potrà tornare a disposizione Matthijs de Ligt, che ha già scaldato i motori sui social. “Oggi allenamento!” ha scritto il difensore olandese, che ha preso parte alla seduta della Continassa con il resto dei compagni: il giocatore ha recuperato dopo l’intervento subito alla spalla la scorsa estate e potrà tornare in campo per aiutare la Juve a conquistare altre vittorie.