De Ligt punta al ritorno dal 1′

TORINO – La Juve in estate ha rinforzato la difesa con gli arrivi di Danilo, De Ligt e Demiral, spendendo anche cifre importanti. L’infortunio grave di Chiellini, poi, ha velocizzato l’inserimento dell’olandese che dalla seconda giornata in poi si è trovato a giocarle praticamente tutte, al fianco di Bonucci per imparare meglio. Nelle ultime tre gare, però, Sarri ha deciso di farlo riposare e puntare tutto su Merih Demiral. Il turco ha dato ottimi segnali di ripresa dopo un inizio stentato, prendendosi la maglia da titolare. I due probabilmente si daranno ‘battaglia’ per la maglia da titolare già col Cagliari, dove però l’ex Ajax sembra favorito.